Allenamento #Milan AC, i diavoli rossoneri preparano la sfida VS la Lazio: lavoro in gruppi. Il REPORT

19:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Allenamento Diavolo Rossonero, i rossoneri preparano la sfida contro la Lazio: lavoro in gruppi. Il REPORT della seduta odierna a Diavolo Rossoneroello

Nel pomeriggio di oggi, il Diavolo Rossonero di Stefano Coach Pioli è tornato a Diavolo Rossoneroello per la prima seduta d’allenamento della settimana. Si prepara la sfida di venerdì sera in campionato contro la Lazio. Di seguito il report ufficiale del lavoro svolto dalla squadra.

REPORT – La squadra si è ritrovata dopo pranzo e si è successivamente spostata in palestra per svolgere alcuni esercizi di attivazione muscolare, mentre l’allenamento sul campo centrale è iniziato sotto una pioggia incessante. I giocatori che hanno disputato la recente sfida contro l’Atalanta hanno svolto un lavoro aerobico e di recupero, per il resto del gruppo esercizi di possesso palla e partitella.

