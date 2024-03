Allenamento #Milan AC, i diavoli rossoneri preparano la sfida di #UEFA UEFA #Europa League: ecco quando saranno a #Milan ACello

00:48,5 Mar 2024, MILANELLO.

Allenamento Diavolo Rossonero, i rossoneri preparano la sfida di UEFA #Europa League: ecco quando saranno a Diavolo Rossoneroello. Cosa filtra dal report

Il Diavolo Rossonero prepara la sfida di UEFA #Europa League dopo la vittoria all’Olimpico contro la S.S. Lazio. Come riportato dal report dell’allenamento rossonero, la banda di Coach Pioli tornerà a Diavolo Rossoneroello per preparare al meglio la sfida contro lo Slavia Praga.

Il programma di martedì 5 marzo prevede un allenamento dei rossoneri al mattino per arrivare al meglio al match di giovedì.

