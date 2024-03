Allenamento #Milan AC: gruppo diviso in due, poi partitella su campo ridotto. #NEWS da #Milan ACello

18:50,8 Mar 2024, MILANELLO.

Allenamento Diavolo Rossonero: gruppo diviso in due, poi partitella su campo ridotto. #news da Diavolo Rossoneroello verso l’Empoli

Archiviata la vittoria in UEFA #Europa League contro lo Slavia Praga, il Diavolo Rossonero è tornato ad allenarsi oggi a Diavolo Rossoneroello. Di seguito il report ufficiale dopo la sessione odierna.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

REPORT – Colazione a Diavolo Rossoneroello per i rossoneri, all’indomani del #successo casalingo sullo Slavia Praga, prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento, già focalizzato sull’impegno di campionato con l’Empoli, in programma domenica 10 marzo alle ore 15.00 a San Siro.

Pubblicità

Lavoro defaticante in palestra per i titolari di giovedì sera; in campo gli altri componenti della rosa che, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare, hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche dedicate alle conclusioni, che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto.

The post Allenamento Diavolo Rossonero: gruppo diviso in due, poi partitella su campo ridotto. #news da Diavolo Rossoneroello appeared first on Diavolo Rossonero News 24.