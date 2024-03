Allenamento #Milan AC, ecco quando riprenderanno i lavori a #Milan ACello: ci saranno due NOVITÀ

18:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Allenamento Diavolo Rossonero, si lavora in vista della Fiorentina: ecco quando riprenderanno i lavori a Diavolo Rossoneroello per preparare il match Come riportato dal report odierno del Diavolo Rossonero, i rossoneri torneranno a lavorare a Diavolo Rossoneroello lunedì pomeriggio. Mister Coach Pioli ha concesso la domenica di riposo al gruppo che è ovviamente senza i giocatori impegnati con le proprie […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Allenamento Diavolo Rossonero, ecco quando riprenderanno i lavori a Diavolo Rossoneroello: ci saranno due NOVITÀ appeared first on Diavolo Rossonero News 24.