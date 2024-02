Allenamento #Juve, mercoledì seduta a porte aperte

16:32, 26 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mercoledì 28 febbraio, la Juve si allenerà al Jtc davanti alcuni tifosi bianconeri e ai media

La Juve, mercoledì 28 febbraio, aprirà le porte della Continassa ai media e ad alcuni tifosi. I sostenitori bianconeri invitati dal club potranno assistere dalla tribuna del Jtc alla seduta dei ragazzi di Massimiliano Mister Max Allegri.

L’allenamento della Juve comincerà alla ore 11.30. Dunque, i tifosi bianconeri potranno vedere come la squadra preparerà il match contro il Napoli.

