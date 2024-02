15:02, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Allenamento Juve: il REPORT dalla Continassa a tre giorni dal Napoli. Gli aggiornamenti dal JTC

Juve in campo questa mattina verso la trasferta di Napoli. Non sono in gruppo Danilo e Chiesa, ecco il report.

REPORT – «Prosegue spedita la settimana di preparazione della Juventus in vista della trasferta di Napoli, in programma domenica 3 marzo 2024 alle ore 20:45.

La sfida in Campania coinciderà con la ventisettesima giornata di campionato, l’ottava del girone di ritorno.

Anche oggi – giovedì 29 febbraio – la squadra è scesa in campo al mattino al Training Center e l’allenamento odierno è stato dedicato al lavoro per reparti: i difensori e i centrocampisti si sono concentrati su esercitazioni per la costruzione della manovra, gli attaccanti hanno lavorato sulle conclusioni.

Per domani l’appuntamento è nuovamente fissato per il mattino alla Continassa».

