Allenamento #Juve, De Sciglio e Danilo lavorano a parte

Sui campi della Continassa sono arrivati anche De Sciglio e Danilo che però stanno lavorando a parte

Danilo e Mattia De Sciglio sono scesi in campo alla Continassa ma sono su due terreni di gioco separati rispetto al resto della squadra. Entrambi fanno un lavoro a parte.

Il capitano della Juve ha un problema alla caviglia mentre il numero 2 bianconero è alle prese con un sovraccarico al soleo.

