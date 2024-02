Allenamento #Juve, cinque bianconeri a parte nella seduta odierna. I dettagli

18:02, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Allenamento Juve, cinque bianconeri hanno lavorato a parte nella seduta odierna alla Continassa: le ultime

Nuova seduta di allenamento odierna per la Juve, che continua a preparare la prossima gara contro il Napoli, in programma domenica sera.

Cinque bianconeri, quest’oggi, hanno lavorato a parte al JTC: Danilo, Perin, McKennie, Rabiot e De Sciglio. Sulla loro convocazione permangono dei dubbi, che potranno essere sciolti solo nei prossimi giorni.

