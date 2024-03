Allenamento #Juve aperto #DIRETTA #News: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa

12:32, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Allenamento Juve aperto: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa nella seduta agli ordini di Massimiliano Mister Max Allegri verso il Napoli

(inviato alla Continassa) – La Juve ha aperto le porte della Continassa per assistere all’allenamento odierno. Seduta aperta a media e tifosi (su invito), i bianconeri scendono in campo questa mattina a pochi giorni dal match contro il Napoli.

Allenamento previsto per le 11.30, con Juventusnews24 che segue LIVE la seduta con tutti gli aggiornamenti dal JTC.

11.30 – Giocatori che devono ancora entrare in campo per l’inizio della seduta.

