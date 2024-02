Allenamento #Juve aperto #DIRETTA #News: Chicco Chiesa richiamato da Mister Max Allegri fuori

14:02, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Allenamento Juve aperto: tutti gli aggiornamenti dalla Continassa nella seduta agli ordini di Massimiliano Mister Max Allegri verso il Napoli

(inviato alla Continassa) – La Juve ha aperto le porte della Continassa per assistere all’allenamento odierno. Seduta aperta a media e tifosi (su invito), i bianconeri scendono in campo questa mattina a pochi giorni dal match contro il Napoli.

Allenamento previsto per le 11.30, con Juventusnews24 che segue LIVE la seduta con tutti gli aggiornamenti dal JTC.

12:56 – Chiesa rientra in campo per la partitella, anche se a ritmi bassi.

12:44 – Chiesa a terra dopo un brutto scontro con Alex Sandro Silva nel corso della partitella.

12:37 – In altri campi, a parte, si stanno allenando De Sciglio e Danilo.

12:32 – Partitella in corso alla Continassa divisi in tre gruppi, le formazioni:

Con la pettorina blu: Pinsoglio, Iling, Danilo, Cambiaso, Carlitos Alcaraz, Miretti, Chiesa e Kean,

Con la pettorina rosa: Daffara, Weah, Bremer, Muharemovic, Kostic, Locatelli, Giovannino Vlahovic, il Mago Yldiz.

Senza la pettorina: Szczesny, Nonge, Djalo, Gatti, Sandro, Fagioli, Nicolussi, Milik.

12:30 – Nelle azioni offensive si segnala un Federico Chiesa sotto tono, sbaglia tanto sotto porta.

12:21 – Dopo qualche errore sotto porta Mister Max Allegri richiama la squadra: ‘Dobbiamo fare gol però ragazzi!’

12:19 – Si lavora molto col pallone. Esercizi di possesso palla in fase offensiva finalizzati al tiro in porta.

12:09 – Presenti all’allenamento anche dal dirigenza con Giuntoli, Manna, Cherubini e Pessotto.

12:00 – Mini partitelle in campo divisi in due gruppi, gestione palla a uno o due tocchi.

11:56 – Assenti alla sessione Danilo, McKennie, Rabiot, Perin e De Sciglio. Kean in gruppo dall’inizio.

11:55 – Esercizi di corsa e attivazione per i bianconeri, con l’ausilio di alcuni ostacoli.

11:50 – Presenti all’allenamento anche Muharemović, Perotti, Turicchia, Palumbo e Daffara della Next Gen.

11:47 – Primo circuito all’inizio dell’allenamento. Piccola corsa per i bianconeri.

11:40 – Presenti poco prima dell’allenamento le Accademy Juve del Belgio.

11.30 – Giocatori che devono ancora entrare in campo per l’inizio della seduta.

