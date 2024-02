17:47, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Allenamento Juve aperto: davanti ai tifosi verso il Napoli. Il report dal JTC e tutti gli aggiornamenti

Il report della Juve dopo la seduta odierna aperta alla Continassa. Di seguito la nota.

REPORT – «Juventus di nuovo in campo in mattinata alla Continassa in una sessione di lavoro che si è svolta davanti ai tifosi sugli spalti del Training center per preparare la gara in trasferta contro il Napoli, in programma per domenica 3 marzo alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Prima di dare il via all’allenamento, un momento speciale per Adrien Rabiot – celebrato dall’intera squadra e dalla dirigenza per le sue 200 presenze in bianconero e che ha ricevuto come regalo una maglia dedicata per festeggiare il traguardo raggiunto nel match di domenica scorsa contro il Frosinone.

I ragazzi guidati da Massimiliano Mister Max Allegri si sono poi concentrati in campo soprattutto su esercitazioni di possesso palla, lavorando in particolare sulla situazioni 3 contro 2 e concludendo l’allenamento con una partitina sotto pressione.

Domani si prosegue ovviamente la preparazione: appuntamento al mattino».

