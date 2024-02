Allenamento #Juve a porte aperte: i bianconeri fanno emozionare i tifosi – NEWS

23:02, 28 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Allenamento Juve a porte aperte alla Continassa: i bianconeri fanno emozionare i tifosi. Le immagini dell’incontro – VIDEO

La Juve questa mattina ha svolto un allenamento alla Continassa a porte aperte per continuare a prepararsi per la partita col Napoli in programma domenica sera al Maradona.

Il club ha raccontato tutto attraverso un video pubblicato sul proprio canale You Tube. Molto bello ed emozionante è stato il momento dell’incontro tra i giocatori e i tifosi.

