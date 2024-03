Allenamento Internazionale F.C., SuperAcerbi il più atteso, ecco l’approfondimento: come ha svolto la giornata

27 Mar 2024, 18:49, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Francesco “SuperAce” Acerbi era tra i più attesi all’#allenamento odierno dell’Internazionale, ecco come ha svolto la giornata dopo la sentenza di ieri Francesco “SuperAce” Acerbi era tra i giocatori più attesi nell’#allenamento odierno dell’Internazionale, essendo il day after dell’assoluzione dalle accuse di razzismo nei confronti di Juan Jesus. Come riferisce Sky Sport, il difensore è arrivato sorridente […]

