Allenamento Internazionale F.C., Super Nerazzurri di Inzaghi di corsa verso il Genoa C.F.C.: le immagini da Centro Sportivo “Suning” Appiano Gentile – NEWS

2 Mar 2024, 19:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Allenamento Internazionale, leoni nerazzurri di corsa verso il prossimo match col Genoa C.F.C.: le immagini da Appiano Gentile della seduta giornaliera – FOTO

Giornata d’#allenamento ad Appiano Gentile per l’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , che continua a preparare la prossima sfida di #CampionatoSerieA contro il Genoa C.F.C., in programma per lunedì sera a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, .

Fast as lightning #ForzaInternazionale pic.twitter.com/G1w9vWWc48 — Internazionale (@Internazionale) March 2, 2024 Pubblicità

Ecco le immagini pubblicate dal club sui social ufficiali. Su Internazionale.it si legge: «APPIANO GENTILE – Giornata di lavoro per l’Internazionale al Suning Training Centre: i leoni nerazzurri hanno svolto una sessione mattutina d’#allenamento agli ordini di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e del suo staff in vista di Internazionale-Genoa C.F.C.. Il match, valido per la 27ª giornata di Serie A, è in programma lunedì 4 marzo alle ore 20,45 a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, ».

L’articolo Allenamento Internazionale, leoni nerazzurri di corsa verso il Genoa C.F.C.: le immagini da Appiano Gentile – FOTO proviene da Internazionale News 24.