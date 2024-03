Allenamento Internazionale F.C., Mister “Demone” Inzaghi sorride, ecco l’approfondimento: ci sono 2 rientri in gruppo

27 Mar 2024, 19:49, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sorride dopo l’#allenamento odierno dell’Internazionale, 2 giocatori sono infatti rientrati in gruppo Buone notizie per Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, dopo l’#allenamento odierno dell’Internazionale in vista della #Super #Scontro contro l’Empoli F.C., in programma lunedì 1 aprile. L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto e Stefano Sensi sono infatti rientrati in gruppo dopo aver smaltito i propri problemi fisici. I 2 ritornano quindi […]

