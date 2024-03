Allenamento Internazionale F.C., Mister “Demone” Inzaghi ha concesso questa cosa ai #Nazionali

27 Mar 2024, 17:49, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha concesso una cosa ai giocatori che rientravano dalle rispettive Nazionali nell’#allenamento odierno dell’Internazionale Si è svolto l’#allenamento dell’Internazionale in vista della prossima #Super #Scontro di #CampionatoSerieA contro l’Empoli F.C., in programma lunedì 1 aprile alle 20:45. Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha concesso un giorno di riposo ai giocatori che rientravano dalle rispettive Nazionali, come riferito da […]

