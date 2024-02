Allenamento Fc Internazionale, terapie per Mr Ace e Cuadrado: le NEWS da Appiano Gentile

Pubblicità

Allenamento Inter, terapie per Acerbi e Cuadrado: le ultime da Appiano Gentile sulle condizioni degli infortunati

Arrivano delle novità sugli infortunati in casa nerazzurra dall’allenamento svolto oggi dall’Inter. La squadra di Simone Inzaghi si è ritrovata ad Appiano Gentile per cominciare a preparare la prossima gara di campionato contro la Salernitana, in programma per venerdì sera.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, sia Francesco Acerbi che Juan Cuadrado (entrambi fermi ai box per infortunio) hanno svolto delle terapie alla Pinetina mentre il resto dei compagni si allenava.

