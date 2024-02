Allenamento Fc Internazionale, Sensi regolarmente in gruppo: le condizioni del centrocampossibilità

Pubblicità

Allenamento Inter, Sensi regolarmente in gruppo: le condizioni del centrocampista in vista della sfida contro la Salernitana

È appena terminata la seduta odierna d’allenamento per l’Inter di Simone Inzaghi. Oltre alle novità relative a Davide Frattesi (qui la notizia), ci sono buone notizie anche per Stefano Sensi.

Il centrocampista ex Sassuolo, dopo l’attacco febbrile che lo aveva colpito nei giorni scorsi, è tornato regolarmente ad allenarsi insieme al resto della squadra sia ieri che oggi. È dunque a disposizione del tecnico per la sfida di venerdì in campionato contro la Salernitana (in caso di turnover, potrebbe avere anche del minutaggio a gara in corso).

L’articolo Allenamento Inter, Sensi regolarmente in gruppo: le condizioni del centrocampista proviene da Inter News 24.