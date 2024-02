Allenamento Fc Internazionale pre Atletico: Mister Inzaghi parla proprio con lui!

Pubblicità

Nell’allenamento dell’Inter alla vigilia della sfida contro l’Atletico Madrid Inzaghi ha subito svolto un colloquio con lui

Allenamento in corso per l’Inter di Simone Inzaghi in vista dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Il tecnico piacentino si è subito trovato a colloquio con Lautaro Martinez, capitano e leader dei nerazzurri, durante la seduta.

#Inter, via all'allenamento con #Inzaghi e #Lautaro a colloquio pic.twitter.com/ex67dv2RGJ — Simone Togna (@SimoneTogna) February 19, 2024

