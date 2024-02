Allenamento Fc Internazionale, personalizzato per due giocatori: le NEWS da Appiano Gentile

Pubblicità

Allenamento Inter, personalizzato per due giocatori: le ultime da Appiano Gentile in vista del match con l’Atletico Madrid

Giornata d’allenamento per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, archiviato temporaneamente il campionato dopo la vittoria sulla Salernitana, ha messo il focus sulla sfida contro l’Atletico Madrid di martedì sera, valevole per gli Ottavi di Finale di Champions League.

Pubblicità

Pubblicità

Lavoro personalizzato per i due calciatori fermi ai box per infortunio: Francesco Acerbi e Juan Cuadrado. I due saranno indisponibili per la partita di San Siro contro i colchoneros.

Pubblicità

L’articolo Allenamento Inter, personalizzato per due giocatori: le ultime da Appiano Gentile proviene da Inter News 24.