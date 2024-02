Allenamento Fc Internazionale, le immagini da Approgetto Gentile alla vigilia del match col US Lecce – NEWS

24 Feb 2024, 19:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Allenamento Internazionale, le immagini da Appiano Gentile della rifinitura dei leoni nerazzurri alla vigilia del match col Lecce – FOTO

Giornata d’allenamento per l’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , alla vigilia del match contro il Lecce, prima della partenza avvenuta nel pomeriggio per la trasferta di campionato. Domani la sfida al Via Del Mare contro i salentini, col fischio d’inizio previsto alle ore 18:00.

L'allenamento dei Nerazzurri alla vigilia di #LecceInternazionale

Ecco le immagini pubblicate sui social leoni nerazzurri relative alla seduta giornaliera alla Pinetina. Su inter.it il report: «APPIANO GENTILE – Inizia il countdown verso Lecce-Internazionale. Domenica 25 febbraio alle ore 18 i leoni nerazzurri sfideranno in trasferta i salentini, nel match valevole per la 26ª giornata di Serie A. Quest’oggi la squadra si è allenata agli ordini di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ».

