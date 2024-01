Allenamento Fc Internazionale, le immagini da Appiano Gentile in vista del Monza – NEWS

Allenamento Inter, le immagini della seduta odierna dei nerazzurri ad Appiano Gentile in vista del prossimo match contro il Monza

Giornata d’allenamento per l’Inter di Simone Inzaghi, che si è ritrovata ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico dopo la vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona. I nerazzurri a lavoro per preparare la prossima sfida di campionato contro il Monza, come testimoniato dalle foto pubblicate sui canali social ufficiali del club. Prima seduta d’allenamento assieme ai suoi nuovi compagni per Tajon Buchanan.

Training day @LeoVegas_News #ForzaInter — Inter (@Inter) January 8, 2024

Su inter.it si legge: «Dopo il successo contro l’Hellas Verona, la squadra si è rimessa al lavoro per preparare il primo match del girone di ritorno in casa del Monza, che si giocherà sabato 13 gennaio alle 20:45. In campo con i compagni il nuovo esterno nerazzurro Tajon Buchanan».

Pubblicità

L’articolo Allenamento Inter, le immagini da Appiano Gentile in vista del Monza – FOTO proviene da Inter News 24.