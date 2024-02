Allenamento Fc Internazionale, le immagini da Appiano Gentile a -2 dalla Vecchia Signora Juventina – NEWS

Allenamento Inter, le immagini da Appiano Gentile a -2 giorni dallo scontro diretto contro la Juve: il report della seduta odierna

Giornata d’allenamento per l’Inter a meno due giorni dallo scontro diretto contro la Juve. Il match di San Siro andrà in scena alle 20:45 e sarà valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Ecco le immagini della seduta odierna ad Appiano Gentile.

Ready to keep pushing #ForzaInter @LeoVegas_News pic.twitter.com/oikYPdL5ek — Inter (@Inter) February 2, 2024

Su inter.it si legge: «APPIANO GENTILE – Inizia il countdown verso Inter-Juventus. Domenica 4 febbraio alle ore 20,45 a San Siro si alza il sipario sul big match della 23a giornata di Serie A. Nella giornata di venerdì i nerazzurri hanno svolto una sessione d’allenamento agli ordini di Simone Inzaghi».

