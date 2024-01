Allenamento Bologna: differenziato per due big, AC Milan a rischio

Il Bologna prepara la sfida di campionato contro il Milan. In tal senso allenamento personalizzato per due big

Prosegue la preparazione del Bologna in vista della sfida di campionato contro il Milan. In tal senso Saelemaekers e Ndoye sono in dubbio per il match

IL REPORT – La squadra prosegue la preparazione a Milan Bologna: oggi i rossoblù hanno svolto una seduta atletica e lavoro tecnico-tattico agli ordini di Thiago Motta. Allenamento differenziato per Alexis Saelemaekers, terapie per Dan Ndoye.

