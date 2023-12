Allenamento AC Milan, una sorpresa per Mister Stefano Pioli a AC Milanello: ecco chi ha assistito da bordocampo

Allenamento Milan, una sorpresa per Pioli a Milanello: ecco chi ha assistito da bordocampo alla seduta odierna dei rossoneri

Piccola sorpresa per Stefano Pioli nel corso dell’allenamento odierno del Milan a Milanello, da poco conclusosi. Il tecnico rossonero è finito al centro di voci relative ad un malumore generale della piazza e relative a delle riflessioni che sarebbero in corso in dirigenza per una sua conferma o per il suo esonero. Aveva fatto notizia l’assenza dei dirigenti nelle scorse sedute d’allenamento.

Oggi, invece, come fa sapere Sky Sport, presente a bordocampo durante l’allenamento dei rossoneri c’era il direttore sportivo Antonio D’Ottavio.

