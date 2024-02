Allenamento AC Milan, un nuovo mediano agli ordini di Mister Stefano Pioli: ecco di chi si tratta

Allenamento Milan, un nuovo centrocampista agli ordini di Pioli: ecco di chi si tratta. Le ultime da Milanello

Nuovo volto a Milanello nell’allenamento odierno del Milan: un centrocampista del Milan Primavera è infatti stato chiamato da Pioli per allenarsi con la prima squadra.

Si tratta Victor Eletu, giovane centrocampista classe 2005 che si è già messo in mostra con Abate. Una giornata che non dimenticherà facilmente e fra poco potrebbe arrivare la prima convocazione con la banda di Pioli.

