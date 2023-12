Allenamento AC Milan: terminata anche l’ultima sessione del 2023. Il report

Allenamento Milan: terminata anche l’ultima sessione del 2023. Il report in vista della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari

Secondo quanto riportato dal Milan sul proprio sito ufficiale, la formazione rossonera si è ritrovata questa mattina a milanello per l’ultimo allenamento del 2023. Ecco di seguito il report:

Lavoro di scarico in palestra per gli undici titolari di Milan-Sassuolo. In campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare in palestra, gli altri componenti della rosa, che hanno terminato il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i pali. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso prima della consueta partitella su campo ridotto, con la quale si è chiusa la sessione odierna.

