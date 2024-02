Allenamento AC Milan: Mister Stefano Pioli ha provato questa formazione verso il match VS il Frosinone

Ultimo allenamento del Milan prima della sfida di campionato di domani contro il Frosinone. Pioli ha provato questa formazione

Ultimi preparativi del Milan alla vigilia del match di campionato contro il Frosinone di domani pomeriggio, valido per la giornata 23 della Serie A 2023-24. In vista del match Pioli oggi a Milanello ha provato questa formazione:

secondo quanto riportato da Sky Sport è la stessa utilizzata nelle ultime partite dei rossoneri. Va detto che sono stati provati sia Adli che Musah come titolari ma il primo è in vantaggio sul compagno americano.

The post Allenamento Milan: Pioli ha provato questa formazione verso il match contro il Frosinone appeared first on Milan News 24.