Allenamento AC Milan: lavoro e possesso verso il Frosinone, il report della seduta

Inizia la preparazione del Milan oggi a Milanello verso il match di campionato contro il Frosinone. Il report dell’allenamento

Ritrovo a Milanello per pranzo per i rossoneri, prima di scendere negli spogliatoi per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli.

REPORT

Squadra subito in campo, sul rialzato, per iniziare con l’attivazione muscolare seguita da alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L’allenamento è proseguito con la squadra divisa in due gruppi. Il primo, composto dai titolari della partita con il Bologna, ha svolto lavoro di scarico defaticante sul campo rialzato.

Gli altri componenti della rosa si sono spostati sul centrale, dove hanno iniziato il lavoro con alcune di esercitazioni sul possesso eseguite con l’ausilio delle porte piccole, seguite da una serie di partitelle (5-contro-5). Al termine, lavoro sulla forza in palestra prima di rientrare negli spogliatoi.

