Allenamento AC Milan: inizia la preparazione verso il Napoli. Il report da AC Milanello

Allenamento Milan: inizia la preparazione verso il Napoli. Il report da Milanello e le ultime sui rossoneri in vista di domenica

Squadra a Milanello per l’allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato del Milan contro il Napoli, in programma domenica 11 febbraio alle 20:45 a San Siro.

REPORT

Dopo due giorni di riposo, giocatori e staff si sono ritrovati al Centro sportivo di Milanello nel primo pomeriggio per una seduta che si è aperta con esercizi di attivazione muscolare svolti prevalentemente in palestra.

