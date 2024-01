Allenamento AC Milan: inizia la preparazione verso il Bologna, il report

Inizia la preparazione verso la 22ª giornata di Serie A che vedrà Milan contro il Bologna. Il report dell’allenamento rossonero

Ritrovo a Milanello al mattino per colazione, dopo i due giorni di riposo concessi dal Mister al termine della partita del Milan a Udine.

REPORT

Prima parte del lavoro in palestra per l’attivazione muscolare, per poi uscire sul campo centrale dove il gruppo ha iniziato con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi. A seguire, lavoro aerobico svolto lungo il perimetro del campo. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una partita di allenamento su campo ridotto, con la quale si è chiusa la sessione odierna.

MERCOLEDÌ 24 GENNAIO

Il programma prevede un allenamento al mattino.

The post Allenamento Milan: inizia la preparazione verso il Bologna, il report appeared first on Milan News 24.