Allenamento AC Milan, il programma per domani in vista del match VS l’Empoli

Allenamento Milan, il programma per domani in vista del match contro l’Empoli in campionato: rossoneri a lavoro a Milanello

Nella giornata di oggi il Milan di Stefano Pioli ha svolto una seduta d’allenamento in vista del match di domenica contro l’Empoli, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Questo il programma dei rossoneri per domani, giorno di vigilia del match contro i toscani.

Gli uomini di Pioli torneranno a Milanello per un allenamento in programma in mattinata, mentre alle 14:30 il tecnico rossonero interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida del Castellani.

