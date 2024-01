Allenamento AC Milan: il programma di domani a AC Milanello

Oggi è ripresa la preparazione del Milan a Milanello in vista del match contro il Frosinone. Il programma di allenamento di domani

Sabato pomeriggio il Milan affronterà il Frosinone in campionato. In vista del match oggi è ripresa la preparazione dei rossoneri a Milanello.

Per domani invece per i rossoneri è prevista una seduta d’allenamento mattutina, con Bennacer che nel giro di due giorni dovrebbe rientrare in gruppo.

