Allenamento AC Milan: il programma di domani a AC Milanello verso il Rennes

Il Milan ha iniziato oggi la preparazione oggi a Milanello in vista del match contro il Rennes. Il programma di allenamento di domani

Archiviata la brutta sconfitta contro il Monza che ha interrotto la serie di 9 risultati utili consecutivi, il Milan ha iniziato la preparazione verso la sfida in Europa League contro il Rennes.

In tal senso dopo il lavoro di oggi, come riportato dal sito ufficiale del club rossonero per domani all’antivigilia del match svolgerà una seduta d’allenamento pomeridiano.

