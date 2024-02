Allenamento AC Milan: i rossoneri preparano il ritorno VS il Rennes. Il REPORT

Allenamento Milan: i rossoneri preparano il ritorno contro il Rennes. Il REPORT della sessione odierna a Milanello. I dettagli

Il Milan si prepara ad affrontare il Rennes nella sfida di ritorno degli spareggi di Europa League, che andrà in scena a Roazhon Park giovedì alle 18.45, ed ecco di seguito il report dell’allenamento odierno.

REPORT

La squadra rossonera si è ritrovata negli spogliatoi intorno alle 14.00 e si è spostata in palestra per la consueta attivazione muscolare. Successivamente, due gruppi di lavoro sul campo centrale. Nel corso della seduta sono stati svolti esercizi di tecnica, possesso palla e una partitella a campo ridotto.

