Allenamento AC Milan: focus tattico in vista del Rennes. Il report completo

Allenamento Milan: i rossoneri hanno svolto una seduta tattica in vista della sfida di giovedì in Europa League contro il Rennes

Sotto un sole quasi primaverile il Milan ha svolto un allenamento pomeridiano a Milanello che si è aperto con la premiazione da parte dell’Amministratore Delegato rossonero Giorgio Furlani a Mister Stefano Pioli per le cento vittorie in Serie A raggiunte contro l’Udinese lo scorso 20 gennaio.

REPORT

Alcuni giocatori hanno iniziato la sessione con esercizi di attivazione muscolare, possesso palla e tattica sul campo centrale; infine spazio alla consueta partitella su campo ridotto. Altri, invece, hanno svolto un lavoro differenziato in palestra.

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rennes, la squadra inizierà ad allenarsi alle ore 11.00 mentre alle 14.30 è in programma la conferenza stampa di Stefano Pioli e Matteo Gabbia.

