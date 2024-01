Allenamento AC Milan: ecco in che posizione Mister Stefano Pioli ha provato Adli per il match VS l’Udinese

Prosegue la preparazione del Milan in vista del match di campionato contro l’Udinese. In tal senso ecco in che ruolo Pioli ha provato Adli in allenamento

Dopo il gol contro la Roma, Adli ha guadagnato ancora più consensi nell’ambiente rossonero e in vista del match del Milan contro l’Udinese viaggia verso la conferma di una maglia da titolare.

In tal senso, come riportato da Sky Sport, l’allenatore rossonero ha provato il centrocampista nello stesso ruolo in cui ha giocato contro i giallorossi.

The post Allenamento Milan: ecco in che posizione Pioli ha provato Adli per il match contro l’Udinese appeared first on Milan News 24.