Allenamento AC Milan: dirigenza assente a AC Milanello, svelato il MOTIVO

Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per preparare il match di campionato contro l’Udinese. Assente la dirigenza all’allenamento, il motivo

Continua la preparazione del Milan in vista del match in campionato contro l’Udinese. In tal senso oggi non è presente la dirigenza rossonera a Milanello:

secondo quanto riportato da Sky Sport il motivo è legato al calciomercato. Si lavora per regalare il difensore a Pioli, su tutti spicca il nome di Buongiorno

The post Allenamento Milan: dirigenza assente a Milanello, svelato il MOTIVO appeared first on Milan News 24.