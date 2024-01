Allenamento AC Milan: continua la preparazione verso il Bologna. Il report della sessione odierna

Allenamento Milan: continua la preparazione verso il Bologna. Il report della sessione odierna a Milanello in vista del prossimo impegno di Serie A

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per proseguire la preparazione del prossimo impegno di Serie A che vedrà i rossoneri affrontare il Bologna sabato 27 gennaio a San Siro alle ore 20.45. Ecco di seguito il report:

REPORT – Gruppo in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul centrale dove la squadra ha terminato il riscaldamento attraverso alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con alcune esercitazioni sul possesso palla, poi spazio a una serie di sfide (6 vs 6) giocate su campo ridotto, al termine ancora lavoro in palestra prima di rientrare negli spogliatoi.

The post Allenamento Milan: continua la preparazione verso il Bologna. Il report della sessione odierna appeared first on Milan News 24.