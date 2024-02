Allenamento AC Milan: club subito in campo, le NOVITÀ verso il Monza

Allenamento Milan: squadra subito in campo, tutte le NOVITÀ verso la sfida di domenica sera in casa del Monza

Archiviato il bel successo in Europa League contro il Rennes, il Milan si è subito ritrovato quest’oggi a Milanello per iniziare a preparare la trasferta di domenica sera in casa col Monza. Il report ufficiale.

Colazione a Milanello, questa mattina, per i rossoneri prima di scendere negli spogliatoi per il primo allenamento in ottica campionato, con il Milan impegnato a Monza domenica 18 febbraio alle 20.45.

REPORT – Lavoro di scarico defaticante in palestra per gli undici partenti di Milan-Rennes. In campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato il lavoro con alcuni torelli a tema, seguiti da una serie di esercitazioni sul possesso. L’allenamento si è chiuso con una partitella a ranghi misti con alcuni ragazzi della Primavera.

