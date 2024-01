Allenamento AC Milan, che esultanza per “la rete” in partitella! La festa dei rossoneri – NEWS

Allenamento Milan, che esultanza per il gol in partitella! La festa dei rossoneri per la rete siglata nei minuti finali – VIDEO

Clima disteso e di festa nell’allenamento odierno del Milan. La squadra di Stefano Pioli ha svolto una seduta in mattinata per continuare a preparare la sfida di sabato in campionato contro il Bologna.

Last-minute winners, the theme of the week #SempreMilan pic.twitter.com/NKDsAgNDZx — AC Milan (@acmilan) January 24, 2024

Al termine della sessione, la consueta partitella a campo ridotto tra i rossoneri. Questo video pubblicato sui canali social ufficiali del club testimonia come i calciatori prendano seriamente anche la partitella. Al gol segnato all’ultimo minuto, parte la festa sfrenata.

