Allegri vuole arrivare a Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina da primo in classifica: il piano per lo scudetto

Allegri vuole arrivare a Inter Juve da primo in classifica: il piano per lo scudetto verso il derby d’Italia del 4 febbraio

Allegri conta di arrivare allo scontro diretto tra Inter e Juve del 4 febbraio da primo in classifica. Considerando che i nerazzurri non giocheranno contro l’Atalanta causa Supercoppa, ai bianconeri basterà vincerle tutte con Sassuolo, Lecce ed Empoli per effettuare e mantenere il sorpasso almeno fino al derby d’Italia di San Siro.

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, ora alla Continassa iniziano a credere allo scudetto nonostante Allegri continui a pensare ad una partita alla volta. Il girone d’andata appena terminato ha dato grandi sicurezze ai bianconeri soprattutto dal punto di vista della crescita mentale. La fame mostrata in tante partite e l’aver ottenuto diverse vittorie nei minuti di recupero, uniti al coraggio visto nelle ultime gare e all’entusiasmo, stanno dando forza ad una Juve che per la rosea ha anche dei margini di crescita, visti gli alti e bassi di Chiesa e Vlahovic. Altri, come Bremer, Gatti e McKennie, sono ormai delle sicurezze. E i tifosi sognano…

