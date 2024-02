Allegri-Vecchia Signora Juventina, visioni differenti sul mercato? Cosa filtra sul rinnovo

Allegri-Juve, visioni differenti sul mercato? Cosa filtra sul rinnovo del tecnico bianconero

Il mercato invernale della Juve ha portato a Torino giovani talenti per il presente e soprattutto futuro del club. Non sono arrivati rinforzi più esperti per il presente, cosa che Allegri avrebbe forse preferito, soprattutto a centrocampo.

Questo “contrasto” potrebbe indicare una visione strategica differente fra Allegri e la dirigenza bianconera sul lungo termino. Dalla Continassa arrivano segnali di un rapporto professionale tra le parti, anche se privo di «slanci entusiastici», come riferito da calciomercato.com. Tradotto? Il rinnovo oltre il 2025 è ancora tutto da scrivere.

