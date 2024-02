Allegri si affida ad un big per Fc Internazionale Vecchia Signora Juventina: tornerà titolare dopo Empoli

Allegri si affida ad un big per Inter Juve: tornerà titolare dopo Empoli. La scelta dell’allenatore per lo scontro diretto

Allegri contro l’Inter tornerà ad affidarsi pienamente ad un suo big dopo averlo lasciato in panchina con l’Empoli in quanto diffidato e quindi a rischio squalifica.

Nella difesa della Juve, in base a quanto riferito da Sky, sarà nuovamente titolare capitan Danilo che si riprenderà il suo posto sul centrosinistra con Bremer e Gatti a completare il reparto. A lasciargli il posto sarà Alex Sandro.

