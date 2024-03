Allegri rivede la sua quota #Champions, la dichiarazione ufficiale: «Ecco quanti punti serviranno quest’anno» #Intervista #News #Ultimora

16:49,29 Mar 2024, MILANELLO.

Allegri rivede la sua quota Champions: «Ecco quanti punti serviranno quest’anno». Le sue dichiarazioni in conferenza Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di S.S. Lazio-Juventus, Allegri è tornato a parlare della famosa quota Champions, argomento che riguarda da vicino anche il Diavolo Rossonero. ALLEGRI – «La quota Champions diventa 70 punti, 59 per arrivare in Champions non […]

