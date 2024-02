Allegri riconquista i tifosi della Vecchia Signora Juventina: «Hanno capito che sta facendo un miracolo»

Allegri riconquista i tifosi della Juve: «Hanno capito che sta facendo un miracolo». Il popolo bianconero ora esalta l’allenatore

La Gazzetta dello Sport ha fatto un focus su Allegri e su come l’allenatore è riuscito a riconquistare i tifosi della Juve dopo le difficoltà avute nelle due stagioni passate.

Per la rosea il rapporto tra il popolo bianconero e il tecnico è diventato equilibrato e normale nonostante la squadra non sia più dominatrice come in passato. Ora i tifosi esaltano Allegri e accettano di vincere spesso di corto muso non giocando bene perché hanno capito che l’allenatore sta facendo un miracolo a stare in corsa scudetto con l’Inter.

