Allegri riceve l’investitura di Elkann: con Giuntoli è partita la missione scudetto della Vecchia Signora Juventina

Allegri riceve l’investitura di Elkann: con Giuntoli è partita la missione scudetto della Juve. Così i bianconeri lottano con l’Inter

La missione scudetto della Juve è nata da John Elkann che, nel momento più difficile della storia recente della società, ha investito Allegri nel ruolo di guida tecnica e non solo.

Come spiegato da Paolo Aghemo a Sky Sport 24, poi, la tumultuosa stagione scorsa ha forgiato lo spirito del gruppo che ora conta pure sull’apporto di Giuntoli, uomo scelto per la ricostruzione. Come? Con mosse oculate sul mercato, il dialogo continuo con Allegri e i giocatori e il suo essere punto di riferimento della società con Manna, direttore sportivo prezioso per la conoscenza dei giovani della Next Gen.

