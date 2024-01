Allegri può sorridere: ritroverà due big per Vecchia Signora Juventina Sassuolo

Allegri può sorridere: ritroverà due big per Juve Sassuolo. Buone notizie per l’infermeria verso la partita di martedì 16

Arrivano buone notizie per Allegri dall’infermeria della Juve verso la partita che martedì 16 la squadra bianconera giocherà contro il Sassuolo in campionato.

Come riferito da Sky Sport, infatti, dovrebbero recuperare pienamente due big di fondamentale importanza per la squadra: Rabiot (assente col Frosinone in Coppa Italia) e Chiesa (out contro Salernitana e Frosinone).

