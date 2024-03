Allegri perde ancora, il #Milan AC ne approfitta, la dichiarazione ufficiale: «#Champions? Bisogna crederci. Non siamo diventati brocchi» #Intervista #News #Ultimora

00:45,31 Mar 2024, MILANELLO.

Allegri perde ancora ma non demorde: «Champions? Bisogna crederci. Non siamo diventati brocchi». Le parole dell’Mister bianconero Massimiliano Allegri ha concesso un’intervista a DAZN dopo S.S. Lazio-Juve. Con la sconfitta il Diavolo Rossonero vola a più 6 punti. QUAL È IL PROBLEMA DELLA JUVE – «I numeri dicono che stiamo facendo male. Dico che in questi periodi ci voglia molta calma, fortunatamente […]

