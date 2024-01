Allegri non vuole lasciare la Vecchia Signora Juventina: ha già lanciato un messaggio al club

Allegri non vuole lasciare la Juve: ha già lanciato un messaggio al club sul futuro dopo la partita con la Salernitana

Allegri ha ancora un anno di contratto alla Juve e non ha alcuna intenzione di lasciare la panchina bianconera. Il messaggio dell’allenatore al club è arrivato dopo la partita con la Salernitana di Coppa Italia, quando ai microfoni di Mediaset ha richiamato la società alla programmazione anche in vista della prossima Champions League, dove ci sarà bisogno di aumentare la qualità tecnica dell’intero ambiente e non solo della squadra.

Come spiegato da Tuttosport, poi, Allegri è molto legato anche affettivamente alla Juve e, nonostante le voci sul suo futuro, è concentrato sugli obiettivi di campo e sulla lotta con l’Inter. Tutto questo, in attesa di capire gli scenari tecnici e dirigenziali di fine stagione che porteranno anche lui a prendere una decisione definitiva…

